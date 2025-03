Mann schmuggelt Crystal Meth in Tortilla-Wraps

Ein Busreisender hat die Droge Crystal Meth in Tortilla-Wraps nach Deutschland geschmuggelt. Der 29-Jährige habe laut eigener Aussage von den Niederlanden nach Ungarn reisen wollen und sei von Zollbeamten am Würzburger Busbahnhof kontrolliert worden, teilte das Hauptzollamt Schweinfurt mit.

In einem seiner Rucksäcke hätten die Beamten drei Wraps entdeckt, die beim Abtasten ungewöhnlich fest wirkten. Ein Blick ins Innere offenbarte schnell, dass nicht nur Salat in die Wraps eingewickelt worden war, sondern insgesamt auch mehr als 300 Gramm Crystal Meth. Die Drogen waren in Frischhaltebeutel gefüllt und hatten laut Zoll einen Verkaufswert von etwa 23.000 Euro.

Der 29-Jährige sei festgenommen worden, inzwischen sitze der Mann in Untersuchungshaft. Ermittelt wird wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.