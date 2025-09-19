Drogen-Razzia: Polizei findet Kokain, Bargeld und Messer – und nimmt zwei Männer fest

Die Weilheimer Kriminalpolizei hat in dieser Woche mehrere Wohnhäuser wegen Drogenverdachts durchsucht. Die Ermittler rückten am Mittwoch, 17. September 2025, an und durchsuchten die Wohnungen mehrerer Verdächtiger. Zwei Männer sitzen nun bereits in Untersuchungshaft. Der Drogen-Razzia ging aber eine Menge Ermittlungsarbeit in den vergangenen Monaten voraus.

Drogenrazzia in Bad Tölz: Ermittler finden Kokain, Bargeld und Messer

Es war noch in den frühen Morgenstunden, als an diesem Mittwoch an mehreren Wohnanwesen im Raum Bad Tölz die Ermittler tätig wurden. Die Beamten der Kriminalpolizei und ihre Unterstützer der Zentralen Ergänzungsdienste Murnau kamen mit richterlichem Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft München II – und wurden in den Wohnungen der Verdächtigen tatsächlich fündig.

Rund 100 Gramm Kokain, mehrere kleinere Mengen Marihuana sowie knapp 1000 Euro Bargeld und mehrere Messer konnten die Ermittler als Beweismittel auffinden und sicherstellen. Doch das war kein Zufall - bereits in den vergangenen Monaten hatten Kriminalpolizisten wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Dabei waren fünf Männer im Alter zwischen 21 und 34 Jahren aus dem Raum Bad Tölz ins Visier der Ermittler geraten.

Zwei Verdächtige aus Bad Tölz in U-Haft nach Drogenrazzia der Kriminalpolizei

Nach der Razzia am Mittwochmorgen ist klar: Zwei der fünf Verdächtigen stehen im Verdacht, mit Drogen in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Die Staatsanwaltschaft München II beantragte daraufhin Haftbefehle gegen die beiden Männer. Der 21-Jährige und der 29-Jährige wurden bereits am Donnerstag, 18. September 2025 dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht München vorgeführt.

Dieser erließ Untersuchungshaftbefehle gegen die beiden dringend Tatverdächtigen, die anschließend in Justizvollzugsanstalten überstellt wurden. Die umfangreichen Ermittlungen des Fachkommissariats 4 der Kriminalpolizei Weilheim dauern weiter an.