Rucksack im Wald führt zu Rauschgiftfund bei Jugendlichem

Spaziergänger haben in einem Wald in Freising einen versteckten Rucksack mit Drogen gefunden. Als der Besitzer am Montagabend zu seinem Gepäckstück zurückkehrte, wartete schon die Polizei auf ihn. Bei einer Durchsuchung des Zimmers des 17-Jährigen stellten die Beamten weitere Drogenutensilien und ein Messer sicher, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Mittwoch mitteilte. Der Jugendliche wurde nach seiner Vernehmung wieder freigelassen. Im Rucksack befanden sich der Polizei zufolge rund 230 Gramm Marihuana, 20 Gramm Kokain sowie zwei elektronische Feinwaagen.

(dpa)