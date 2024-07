Über Tausend Tabletten und weitere Drogen sichergestellt

Ermittler haben in Oberfranken bei Durchsuchungen über Tausend verschreibungspflichtige Tabletten, Ecstasy-Tabletten sowie weitere Drogen sichergestellt. Ein 24-Jähriger sitzt deswegen in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Ihm wird vorgeworfen, am Coburger Bahnhof mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Unter den gefundenen Drogen bei den Durchsuchungen in Coburg und im umliegenden Landkreis waren auch Kokain, Haschisch und Marihuana.

