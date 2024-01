Um Strafe zu entgehen: Mann isst Joint auf

Weil er nicht von der Polizei erwischt werden wollte, hat einen Mann seinen Joint gegessen.

Genützt hat ihm das aber wohl nicht: In seinem Rucksack wurde bei einer Kontrolle auf einem Autobahnparkplatz bei Leupoldsgrün weiteres Marihuana gefunden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Schleierfahnder waren am Mittwoch auf den 30-Jährigen aufmerksam geworden, weil er während einer Fahrpause einen Joint rauchte. Als der Mann die zivil gekleideten Polizisten als solche erkannte, biss er laut Polizei beherzt in seinen Joint und aß ihn auf. Für das Marihuana, das bei ihm gefunden wurde, muss der Mann sich nun trotzdem strafrechtlich verantworten.

(dpa)