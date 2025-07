Polizei stellt acht Kilogramm Kokain auf der A7 bei Füssen sicher

Am Montagnachmittag hat die Polizei bei einer Kontrolle auf der A7 vor dem Grenztunnel Füssen acht Kilogramm Kokain gefunden. Wie die Polizei mitteilt, durchsuchten die Beamten auf einem Rastplatz das Fahrzeug eines 29-Jährigen. Dabei fiel ihnen im Bereich der Mittelkonsole ein professionell verbautes Schmugglerversteck auf.

In dem Versteck befanden sich acht Pakete Kokain mit jeweils einem Gewicht von rund einem Kilogramm. Ein Drogenschnelltest der Substanz bestätigte den Verdacht.

Kokainfund auf der A7: Fahrer in Haft

Die Polizei beschlagnahmte die Drogen und nahm den Fahrer vorläufig fest. Die Beamten führten den 29-Jährigen beim zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kempten vor, der einen Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Fahrer sitzt mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei geht davon aus, dass die Drogen in Österreich oder Italien weiterverkauft werden sollten. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Kempten unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten.

