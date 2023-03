Polizisten finden erneut kiloweise Kokain bei Autokontrolle

Bei der Kontrolle eines Autos an der Grenze zu Österreich haben Polizisten im Allgäu erneut kiloweise Kokain gefunden.

Die Drogenpäckchen mit einem Gesamtgewicht von rund 18 Kilogramm seien in einem Schmugglerversteck im Kofferraum transportiert worden, teilte das Landeskriminalamt (LKA) in München am Donnerstag mit. Der 37 Jahre alte Fahrer des Wagens sitze inzwischen in Untersuchungshaft.

Gut eineinhalb Wochen vor dem Fund am Dienstag hatten Grenzfahnder in Füssen (Landkreis Ostallgäu) schon einmal eine größere Menge Kokain entdeckt. Der Wert der Päckchen mit einem Gesamtgewicht von 26 Kilo lag demnach im Millionenbereich. Ob es zwischen den beiden Schmuggelversuchen einen Zusammenhang gibt, blieb am Donnerstag zunächst unklar. Eine LKA-Sprecherin konnte dazu keine Angaben machen. In beiden Fällen ermittelt die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift Südbayern unter Leitung der Staatsanwaltschaft Kempten.

