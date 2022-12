LKA-Einsatzkommando stellt 800 Gramm Crystal Meth sicher

Mit Hilfe eines mobilen Einsatzkommandos ist dem bayerischen Landeskriminalamt ein Erfolg im Kampf gegen die Rauschgiftszene im Landkreis Ebersberg gelungen.

Die Fahnder stellten in Erding insgesamt rund 800 Gramm Crystal Meth sicher und nahmen einen 32-Jährigen fest, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Mittwoch mit. Neben den Crystal Meth beschlagnahmten die Ermittler kleinere Mengen Kokain und Marihuana sowie eine geladene Federdruckpistole mit Stahlkugeln. In einem der Fahrzeuge des Tatverdächtigen wurden ein Teleskopschlagstock und ein Pfefferspray sichergestellt.

Der Verdacht gegen den Mann hatte sich nach wochenlangen Ermittlungen erhärtet. Nun sitzt der 32-Jährige unter anderem wegen des Verdachts auf Handeln mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen in Untersuchungshaft.

(dpa)