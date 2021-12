Bayerns Gesundheitsminister kritisiert Cannabis-Pläne der Regierung

Cannabis wird konsumiert. Die Konsumenten, die Hersteller und die Verkäufer (die gesamte Wertschöpfungskette - anders als bei unseren holländischen Nachbarn!) aus der repressiven Kriminalisierungsecke herauszuholen ist nach meinem Dafürhalten der richtige Weg in die richtige Richtung. Aber eben ein Weg. Diesen gilt es zu begleiten - verantwortungsvoll - und unter Einbeziehung aller Expertenmeinungen.

In Bayern findet unter normalen Umständen das größte Drogenfest der Welt statt. Warum ausgerechnet hier so einseitig argumentiert wird, erschließt sich mir nicht.

Ich befürchte, wenn man weiter nicht zu einem Blick über seinen Tellerrand bereit ist, dann werden sich die Umfragewerte für die bayerische Regierungspartei weiter verschlechtetn.

Frohe Weihnachten, und ein gesundes, zufriedenes und friedliches neues Jahr.

