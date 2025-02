Polizeieinsatz in Fürth nach Drohnachricht kurz vor der Wahl

In Fürth hat eine bedrohliche Nachricht am Samstag einen Polizeigroßeinsatz ausgelöst. Über den Vorfall berichteten die Beamtinnen und Beamten. Demnach habe die Polizei am frühen Abend eine Mitteilung erreicht, die zwar Drohungen enthalten habe, aber keine konkreten Hinweise. Wie die Nürnberger Nachrichten schrieben, habe es sich bei der Nachricht um einen Anruf gehandelt. Auf Social Media hätten sich Warnungen vor einem geplanten Anschlag verbreitet.

Drohnachricht in Fürth löst wegen Bundestagswahl großen Polizeieinsatz aus

Wegen der Bundestagswahl hätten die Einsatzkräfte mit größerer Wachsamkeit reagiert, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Eine größere Zahl Polizistinnen und Polizisten habe deshalb im Stadtgebiet von Fürth Präsenz gezeigt.

Vor Ort habe sich der Verdacht jedoch nicht bestätigen können. Die Beamtinnen und Beamten gingen aktuell nicht mehr von einer Bedrohungslage aus. Die Anzahl der Einsatzkräfte sei noch am Abend reduziert worden. Die Polizei habe nun Ermittlungen zu den Hintergründen der Drohnachricht aufgenommen.