Tausende illegale Drohnenflüge? Erste Auswertungen belegen, „wie groß das Problem ist“

Dass illegale Drohnenflüge eine Gefahr für den Luftverkehr und besonders für oftmals tieffliegende Rettungshelikopter wie den Christoph 17 darstellen, ist bekannt. Wie massiv diese Gefahr allerdings ist, zeigen erste Ergebnisse einer wissenschaftlichen Studie der Hochschule Kempten: Innerhalb von knapp zwei Wochen sind unbekannte Drohnenpiloten mindestens 40 Mal mit ihren Geräten in den Sperrbereich des Flugplatzes Kempten-Durach eingedrungen. Beim jüngsten Vorfall flog eine Drohne mittags direkt im Bereich der aktiven Landebahn, ohne dass dies anfliegende Piloten oder das Towerpersonal bemerkten.

