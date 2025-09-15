Klima-Aktivist wegen Rollfeld-Blockade vor Gericht

Mehr als zwei Jahre nach der Blockade des Düsseldorfer Flughafens durch Klimaschutz-Aktivisten muss sich an diesem Montag (13.00 Uhr) ein Mann aus Nürnberg vor Gericht verantworten.

Die Aktion der «Letzten Generation» auf dem Rollfeld des Airports hatte zum Ausfall und zur Umleitung von insgesamt 50 Flügen geführt. Am Amtsgericht ist nun ein 22-Jähriger wegen Nötigung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch angeklagt.

Mit acht weiteren Aktivisten soll er am 13. Juli 2023 auf das Gelände des Düsseldorfer Flughafens eingedrungen sein und sich auf einem der Rollfelder festgeklebt haben. Den Airlines soll dadurch ein sechsstelliger Schaden entstanden sein. Der Zivilprozess um Schadenersatz ist für Oktober geplant.