Rettungseinsatz endet mit Sprengung: Einsatzkräfte finden Unmengen an Munition bei krankem Senior

Am Samstag waren Einsatzkräfte ausgerückt, um einen Senior in Durach nach einem Sturz medizinisch zu versorgen. Vor Ort dann der Schock: In dem Haus des Mannes lagen unzählige Waffen offen herum. Nachdem der Rettungsdienst den Mann versorgt hatte, verständigten die Kräfte laut Magdalena Buchmiller, Sprecherin des Präsidiums Schwaben Süd/West, die Polizei. Weil die Beamten auch gefährliche Munition feststellten, kam es am Sonntagabend zu einer kontrollierten Sprengung in einer örtlichen Kiesgrube.

Laura Wiedemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Durach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Einsatzkraft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis