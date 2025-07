Unwetter ziehen über Bayern: Diese Warnungen gelten derzeit

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für heute, 25. Juli, vor lokalen Gewittern mit Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter, Sturmböen bis zu 60km/h und kleinem Hagel. In Teilen Bayerns warnt der DWD vor Unwettern durch heftigen Starkregen um 40 Liter pro Quadratmeter.

Im Kreis Weißenburg-Gunzenhausen gilt derzeit eine Unwetterwarnung der Stufe 3. Der DWD warnt vor schweren Gewittern und heftigem Starkregen. Bewohner müssen mit heftigem Starkregen, Windböen und Gewittern rechnen. Auch im Kreis und Stadt Ansbach gilt derzeit eine Warnung der Stufe 3.

Starke Gewitter: Für diese Landkreise in Bayern gilt eine Unwetterwarnung der Stufe 2

Kreis Donau-Ries

Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Kreis und Stadt Augsburg

Kreis Aichach-Friedberg

Kreis Landsberg am Lech

Kreis Unterallgäu

Kreis Ostallgäu

Kreis Roth

Kreis Eichstätt

Kreis Neumarkt i.d. OPf.

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis Nürnberger Land

Kreis Amberg-Sulzbach

Kreis Schwandorf

Kreis Cham

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis Haßberge

Kreis Lichtenfels

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Kronach

Kreis und Stadt Hof

Kreis Kulmbach

Kreis Forchheim

So wird das Wetter in Bayern am Wochenende

Auch am Samstag wird es in Bayern nicht freundlicher aussehen: Im Tagesverlauf soll es erneut einzelne Gewitter mit ähnlichen Begleiterscheinungen geben, so der DWD. Ab Samstag bis Dienstag soll es an den Alpen und in Teilen des Vorlandes Starkregen mit Gesamtmengen zwischen 50 und 80 Litern pro Quadratmeter innerhalb von etwa 72 Stunden geben.

Durch zeitweiligen Starkregen sind besonders tagsüber auch lokale Mengen zwischen 20 und 50 Litern pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden möglich. In der Nacht zum Samstag wird es außerdem neblig: Wer Auto fährt, sollte aufpassen – die Sicht könnte eingeschränkt sein.