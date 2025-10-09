Durchfahrtsverbote an der A7: So teuer kann es für Fahrer werden

Wie könnte das Durchfahrtsverbot im südlichen Allgäu funktionieren? Weil dafür noch Details geklärt werden müssen, hat unsere Redaktion das Landratsamt Rosenheim gefragt, wie es dort gehandhabt wird. Dort gibt es seit diesem Sommer ebenfalls ein Durchfahrtsverbot.

Das Problem dort war ähnlich wie bei uns: War auf der A8 Stau, sind viele Fahrer auf Nebenstrecken ausgewichen. Die Folge: Blechlawinen verstopften Städte und Gemeinden. Im Allgäu sind unter anderem Pfronten, Nesselwang und Füssen betroffen, wenn sich der Verkehr auf der A7 vorm Grenztunnel Füssen Richtung Süden staut. Deshalb soll demnächst auch hier ein Durchfahrtsverbot eingerichtet werden (wir berichteten).

Wie funktioniert das Durchfahrtsverbot in Rosenheim, A8?

Auch Allgäuer vom Durchfahrtsverbot betroffen? Wer im nördlichen Allgäu wohnt, einen Ausflug in die Berge unternehmen will und dafür durch einen der vom Durchfahrtsverbot betroffenen Orte fahren muss: Darf er das? Im Landkreis Rosenheim wird das so gehandhabt: Die Ausweichrouten über die Orte sind für diejenigen gesperrt, die einem Stau auf der A8 ausweichen wollen, sagt eine Sprecherin. Wer für eine Abfahrt „triftige Gründe“ habe und „diese im Zweifelsfall glaubhaft machen“ kann, ist davon ausgenommen. „Auch der Ziel- und Quellverkehr ist frei.“ Zielverkehr bedeutet, dass ein Fahrtziel im Gebiet liegt, für das das Durchfahrtsverbot gilt. Zum Quellverkehr gehören diejenigen, die aus dem betroffenen Gebiet herausfahren.

Wie oft kontrolliert die Polizei? Im Landkreis Rosenheim weiß die Polizei, zu welchen Zeiten es auf der A8 eng wird und wann es also sinnvoll ist, zu kontrollieren, sagt Polizeisprecher Daniel Katz. Allerdings sei es auch abhängig von der Personallage. Details rund um Kontrollen verrät Katz nicht.

Wie viel kostet es Autofahrer, wenn sie das Durchfahrtsverbot missachten?

Wie viel kostet es, wenn man das Durchfahrtsverbot ignoriert? Für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht können 55 Euro fällig werden, für „schwerere Fahrzeuge“ seien 100 Euro vorgesehen, sagt die Sprecherin. Das sei in der Bußgeldkatalog-Verordnung des deutschen Bundesverkehrsministeriums festgelegt.

Werden Autofahrer zurückgeschickt? Wer trotz Durchfahrtsverbots die A8 verlässt und versucht, über Nebenstrecken auszuweichen, wird mitunter wieder zur Autobahn zurückgeschickt, sagt Polizeisprecher Katz.

Wie reagieren die Autofahrer? Nach den ersten Wochen zieht das Landratsamt Rosenheim ein positives Zwischenfazit. In kurzer Zeit konnte eine Verbesserung in den Ortschaften entlang der Autobahn erreicht werden. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die überwiegende Mehrheit der Verkehrsteilnehmer großes Verständnis für die Maßnahmen gezeigt habe. Dafür bedankt sich das Landratsamt Rosenheim ausdrücklich.