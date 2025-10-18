DWD warnt: Frost am Morgen – diese bayerischen Landkreise sind betroffen

Der „goldene Oktober“ glänzt bisher eher mit wechselhaftem Wetter. Für die kommenden Tage haben sich neben einigen Sonnenstrahlen vor allem Wolken und schwacher Regen angekündigt. Am Sonntagmorgen wird es zudem frostig in Bayern.

DWD-Warnung: In diesen Landkreisen wird es frostig

Große Teile der östlichen Hälfte Deutschlands erwartet am Sonntagmorgen ein kühler Start in den Tag. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt zwar für den letzten Tag der Woche „viel Sonne“ an. Am Morgen soll aber leichter Frost zwischen -3 und 0 Grad auftreten.

Deshalb spricht der DWD für die Stunden zwischen Mitternacht und neun Uhr morgens eine Frostwarnung aus. Am Sonntag sind diese Landkreise betroffen:

Kreis Bad Kissingen

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Kronach

Kreis und Stadt Hof

Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Kulmbach

Kreis Lichtenfels

Kreis Haßberge

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Tirschenreuth

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis Neustadt a.d. Waldnaab

Stadt Weiden i.d. Oberpfalz

Kreis Forchheim

Kreis Erlangen-Höchstadt

Stadt Erlangen

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis und Stadt Fürth

Stadt Nürnberg

Kreis Nürnberger Land

Stadt Schwabach

Kreis Amberg-Sulzbach

Stadt Amberg

Kreis Schwandorf

Kreis Cham

Kreis und Stadt Regensburg

Kreis Kelheim

Kreis Eichstätt

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Roth

Kreis Donau-Ries

Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Stadt Ingolstadt

Kreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing

Kreis Regen

Kreis Freyung-Grafenau

Kreis Deggendorf

Kreis und Stadt Passau

Kreis Mühldorf am Inn

Kreis Ebersberg

Kreis und Stadt München

Kreis Landsberg am Lech

Kreis Weilheim-Schongau

Stadt Memmingen

Kreis Lindau (Bodensee)

Kreis Unterallgäu

Kreis Oberallgäu

Kreis Ostallgäu

Stadt Kempten (Allgäu)

Stadt Kaufbeuren

Kreis Garmisch-Partenkirchen

Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Kreis Miesbach

Kreis und Stadt Rosenheim

Kreis Traunstein

Kreis Berchtesgadener Land