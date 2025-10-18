DWD warnt: Frost am Morgen – diese bayerischen Landkreise sind betroffen

Der „goldene Oktober“ glänzt bisher eher mit wechselhaftem Wetter. Für die kommenden Tage haben sich neben einigen Sonnenstrahlen vor allem Wolken und schwacher Regen angekündigt. Am Sonntagmorgen wird es zudem frostig in Bayern.
DWD-Warnung: In diesen Landkreisen wird es frostig
Große Teile der östlichen Hälfte Deutschlands erwartet am Sonntagmorgen ein kühler Start in den Tag. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt zwar für den letzten Tag der Woche „viel Sonne“ an. Am Morgen soll aber leichter Frost zwischen -3 und 0 Grad auftreten.
Deshalb spricht der DWD für die Stunden zwischen Mitternacht und neun Uhr morgens eine Frostwarnung aus. Am Sonntag sind diese Landkreise betroffen:
- Kreis Bad Kissingen
- Kreis Rhön-Grabfeld
- Kreis und Stadt Coburg
- Kreis Kronach
- Kreis und Stadt Hof
- Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge
- Kreis und Stadt Bayreuth
- Kreis Kulmbach
- Kreis Lichtenfels
- Kreis Haßberge
- Kreis und Stadt Schweinfurt
- Kreis Tirschenreuth
- Kreis und Stadt Bamberg
- Kreis Neustadt a.d. Waldnaab
- Stadt Weiden i.d. Oberpfalz
- Kreis Forchheim
- Kreis Erlangen-Höchstadt
- Stadt Erlangen
- Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim
- Kreis und Stadt Ansbach
- Kreis und Stadt Fürth
- Stadt Nürnberg
- Kreis Nürnberger Land
- Stadt Schwabach
- Kreis Amberg-Sulzbach
- Stadt Amberg
- Kreis Schwandorf
- Kreis Cham
- Kreis und Stadt Regensburg
- Kreis Kelheim
- Kreis Eichstätt
- Kreis Weißenburg-Gunzenhausen
- Kreis Roth
- Kreis Donau-Ries
- Kreis Neuburg-Schrobenhausen
- Stadt Ingolstadt
- Kreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing
- Kreis Regen
- Kreis Freyung-Grafenau
- Kreis Deggendorf
- Kreis und Stadt Passau
- Kreis Mühldorf am Inn
- Kreis Ebersberg
- Kreis und Stadt München
- Kreis Landsberg am Lech
- Kreis Weilheim-Schongau
- Stadt Memmingen
- Kreis Lindau (Bodensee)
- Kreis Unterallgäu
- Kreis Oberallgäu
- Kreis Ostallgäu
- Stadt Kempten (Allgäu)
- Stadt Kaufbeuren
- Kreis Garmisch-Partenkirchen
- Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen
- Kreis Miesbach
- Kreis und Stadt Rosenheim
- Kreis Traunstein
- Kreis Berchtesgadener Land
