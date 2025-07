DWD warnt aktuell vor Starkregen: Diese Landkreise sind betroffen

Derzeit herrscht unbeständiges Wetter in Bayern. Grund ist ein in höheren Schichten ausgeprägtes Tief über Frankreich, welches mit mäßig warmer und recht feuchter Luft das Wetter in Bayern bestimmt, berichtet der Deutsche Wetterdienst aktuell. Am Donnerstagmorgen und Vormittag fällt im Süden Bayerns Regen, dazu kommen Gewitter. Örtlich warnt der Wetterdienst sogar vor Starkregen.

DWD warnt amtlich vor Starkregen: Diese Landkreise sind am Donnerstagvormittag betroffen

Der Deutsche Wetterdienst warnt in einigen Landkreisen vor Starkregen von 15 bis 25 Liter pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit oder weniger Stunden. Außerdem sind auch kleinkörniger Hagel und Wind bis zu 60 km/h wahrscheinlich. Diese Landkreise sind betroffen:

Kreis und Stadt Landshut

Freising

Erding

Kreis und Stadt München

Ebersberg

Schon Anfang der Woche gab es ähnliche Unwettermeldungen für Bayern.

Starkregen in und um München: Gefahr vor Überflutungen und Aquaplaning

Noch bis mindestens 10 Uhr vormittags soll das Unwetter der Warnstufe 2 anhalten. Bis dahin sollten Menschen in den genannten Kreisen besondere Vorsicht an den Tag legen. Denn laut DWD bestehe Gefahr durch vereinzelte, rasche Überflutungen von Straßen und Unterführungen. Außerdem ist Aquaplaning möglich. Das Verhalten im Straßenverkehr sollte daher angepasst werden. Überflutete und gefährdete Abschnitte (wie Unterführungen) sollten Menschen besser meiden.

So wird das Wetter nach dem Starkregen am Donnerstag in Bayern

Auch nach dem Mittag gibt es von Unterfranken bis zu den Alpen weiterhin Schauer und Gewitter. Am ehesten wird es noch in Richtung Oberfranken trocken. Die Temperaturen liegen bei den Alpen bei 19 Grad, in Unterfranken bei 26 Grad. Es weht schwacher Wind.

