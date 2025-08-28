DWD warnt vor starkem Gewitter: Diese Landkreise in Bayern sind betroffen

Zur Wochenmitte gab es in Bayern einen Wetterumschwung, der ungemütliches Wetter brachte. Von Westen nach Osten ziehen am Donnerstag immer wieder Schauer durch, stellenweise kann es dabei auch stärker regnen und gewittern, berichtet der Deutsche Wetterdienst.

Gewitter sind vor allem morgens dabei, in Franken teils gemeinsam mit heftigem Regen. Dort können in kurzer Zeit 20 bis 35 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, heißt es. Lokal sind sogar Mengen zwischen 40 und 50 Litern möglich. Schon am Mittwochabend zeichneten sich Unwetter auch im Süden Bayerns ab.

DWD warnt in diesen Landkreisen vor starkem Gewitter in Bayern

Zunächst warnt der Deutsche Wetterdienst mit Warnstufe 2 vor starkem Gewitter und Starkregen während der frühen Morgenstunden. In den folgenden bayerischen Landkreisen gilt derzeit eine Unwetterwarnung:

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis und Stadt Fürth

Erlangen-Höchstadt

Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kitzingen

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis und Stadt Schweinfurt

Haßberge

Rhön-Grabfeld

Bad Kissingen

Main-Spessart

Miltenberg

Kreis und Stadt Aschaffenburg

DWD warnt vor möglichen Gefahren durch starkes Gewitter

Während einer Dauer von sechs Stunden kann es in den betroffenen Landkreisen zu starkem Regen kommen, informiert der DWD. Außerdem können Windböen auftreten, die bis zu 60 km/h schnell sind.

Mögliche Gefahren:

Lebensgefahr durch Blitzeinschlag

Herumfliegende leichte Gegenstände

Straßen oder Unterführungen können schnell überfluten

Aquaplaning-Gefahr auf den Straßen

Handlungsempfehlungen:

Möglichst drinnen bleiben oder Schutz suchen , zum Beispiel in einem Gebäude

Von Gewässern fernhalten

Lose Gegenstände sichern, wie Gartenmöbel oder Zelte

Vorsichtig fahren und Verhalten im Straßenverkehr anpassen

Überflutete Straßen und gefährliche Stellen wie Unterführungen meiden

Weitere Unwetter am Donnerstag, 28. August, in Bayern möglich

Im Verlauf des Tages ist zusätzlich am westlichen Rand der Alpen mit länger anhaltendem, starkem Regen zu rechnen – auch dort erwartet der DWD 20 bis 35 Liter pro Quadratmeter. In der Nacht zum Freitag gibt es auch am östlichen Alpenrand und im Laufe der Nacht allgemein südlich der Donau weiteren kräftigen Regen mit ähnlichen Mengen innerhalb weniger Stunden.

In der zweiten Hälfte der Nacht kann es dort lokal sogar zu Unwettern kommen, mit 40 bis 50 Litern pro Quadratmeter innerhalb von 3 bis 6 Stunden.