Starkregen, Hagel und Windböen: In diesen Landkreisen warnt der DWD vor schwerem Gewitter

Diese Woche hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) noch in ganz Bayern vor Hitze gewarnt. Am Wochenende soll sich das ändern. Doch statt vor zu hohen Temperaturen warnt der DWD jetzt vor heftigen Gewittern. In vielen Teilen Bayerns wird sich demnach das Sommerwetter plötzlich ändern.

Wetter in Bayern: Hagel und Windböen am Samstag

Am Samstag spricht der DWD in einigen Landkreisen Bayerns eine amtliche Unwetterwarnung aus. Es wird vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel mit Korngrößen um 2 cm gewarnt. Zudem treten Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h auf. Die Temperaturen liegen in Bayern bei 24 bis 28 Grad so der DWD. In der Nacht zum Sonntag kühlt es dann weiter ab.

Wegen der schweren Gewitter warnt der DWD vor Blitzschlägen. Hier besteht Lebensgefahr. Um sich bei Blitz und Donner nicht in Gefahr zu bringen, sollten einige wichtige Punkte beachtet werden. Der DWD rät dazu, sich nicht im Freien aufzuhalten und sich Schutz in Gebäuden zu suchen. Gewässer sollen vermieden werden. Autofahrer sollen ihr Verhalten im Straßenverkehr anpassen.

Schwere Gewitter am Samstag: DWD warnt in diesen Landkreisen

In diesen Landkreisen warnt der DWD am Samstagvormittag in Bayern vor schwerem Gewitter:

Lindau

Oberallgäu

Kempten

Unterallgäu

Mühldorf a. Inn

Landshut

Dingolfing-Landau

Straubing-Bogen

Regensburg

Bayreuth

Forchheim

Bamberg

Kulmbach

Starkes Gewitter am Samstag: DWD warnt vor Hagel und Starkregen

Außerdem warnt der DWD in weiten Teilen des Freistaats vor starkem Gewitter. Besonders betroffen sind Schwaben, Oberbayern, Niederbayern, die Oberpfalz und Oberfranken. Dabei können Starkregen, Windböen und kleinkörniger Hagel auftreten. Es gelten ähnliche Gefahren wie bei schwerem Gewitter.

Am Sonntag ist das Wetter in Bayern überwiegend freundlich, so der DWD. Nur an den Alpen werden vereinzelt Schauer erwartet. Ansonsten scheint vielerorts die Sonne. Die Temperaturen bleiben unter 30 Grad und liegen zwischen 21 und 27 Grad.

Regen und Gewitter am Wochenende: Waldbrandrisiko in Bayern sinkt wieder

Manche Regionen Bayerns können sich über den nassen Wetterumschwung freuen. Zwar hatten die hohen Temperaturen der vergangenen Tage für traumhaftes Badewetter gesorgt, aber auch das Waldbrandrisiko in Bayern erhöht. Von Mittwoch bis Freitag war die Gefahr eines Waldbrandes im ganzen Freistaat mittel bis hoch. Zum Wochenende soll die Waldbrandgefahr wieder abnehmen.