Starkregen, Hagel und Orkanböen: DWD warnt vor Gewittern und Unwetter am Wochenende

Diese Woche hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) noch in ganz Bayern vor Hitze gewarnt. Am Wochenende soll sich das ändern. Doch statt vor zu hohen Temperaturen warnt der DWD jetzt vor heftigen Gewittern. In vielen Teilen Bayerns wird sich demnach das Sommerwetter plötzlich ändern.

Wetter in Bayern: Hagel und Orkanböen am Freitag

Am Freitagvormittag scheint in Bayern noch überwiegend die Sonne. Ab Mittag soll sich das laut DWD jedoch ändern. Dann ziehen starke Gewitter auf. An manchen Orten im Freistaat werden Unwetter durch heftigen Starkregen, Hagel und Orkanböen erwartet. Dabei bleibt es heiß, bei Temperaturen über 30 Grad. In der Nacht auf Samstag gibt es wieder Gewitter mit Sturmböen, vereinzelt treten auch Orkanböen auf, so der DWD.

Um sich bei Blitz und Donner nicht in Gefahr zu bringen, sollten einige wichtige Punkte beachtet werden. Dieser Artikel gibt einen Überblick über das richtige Verhalten bei einem Gewitter.

Wetter in Bayern am Samstag: DWD erwartet Gewitter und Unwetter

Am Samstag erwartet Bayern einen Mix aus Sonne und Wolken. Im Laufe des Tages soll es dann häufiger regnen und gewittern. Besonders im Süden des Freistaats besteht laut DWD ein hohes Risiko für örtliche Unwetter. Die Temperaturen sind wieder kühler und liegen 25 bis 31 Grad. In der Nacht auf Sonntag erwartet der DWD in Alpennähe Schauer und Gewitter.

Am Sonntag ist das Wetter in Bayern überwiegend freundlich, so der DWD. Nur an den Alpen werden vereinzelt Schauer erwartet. Die Temperaturen bleiben unter 30 Grad und liegen zwischen 23 und 28 Grad.

Regen und Gewitter am Wochenende: Waldbrandrisiko in Bayern sinkt wieder

Manche Regionen Bayerns können sich über den nassen Wetterumschwung freuen. Zwar hatten die hohen Temperaturen der vergangenen Tage für traumhaftes Badewetter gesorgt, aber auch das Waldbrandrisiko in Bayern erhöht. Von Mittwoch bis Freitag war die Gefahr eines Waldbrandes im ganzen Freistaat mittel bis hoch. Zum Wochenende soll die Waldbrandgefahr wieder abnehmen.