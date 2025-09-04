Gewitter, Starkregen, Sturmböen: DWD warnt in diesen Landkreisen vor Unwetter

Dem südlichen Bayern steht am Donnerstagnachmittag und in der Nacht zum Freitag eine Unwetterlage bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor schweren Gewittern, die insbesondere Gebiete südlich von Nürnberg bis hin zur Alpenregion betreffen können. Von der Schwäbischen Alb über die Bodenseeregion bis zum Alpenrand ziehen die Gewitter im Laufe des Abends ost- und nordostwärts.

Unwetter in Bayern am 4. September 2025: Womit ist zu rechnen?

Bereits am frühen Morgen gibt es im Norden und der Mitte Bayerns vereinzelten Regen oder kurze Gewitter. Im Tagesverlauf zeigt sich zunehmend freundliches Wetter mit einem Sonne-Wolken-Mix und sommerlichen Temperaturen von 23 bis 28 Grad. Doch ab dem späten Nachmittag droht aus Westen eine deutliche Wetterverschärfung: Ab etwa 16 Uhr bilden sich in Süddeutschland teils unwetterartige Gewitter, und damit geht laut DWD einher:

Hagel bis zu drei Zentimeter Durchmesser

Schwere Sturmböen bis 100 km/h, vereinzelt sogar orkanartige Böen bis 115 km/h

Starkregen mit Mengen zwischen 25 und 40 Litern pro Quadratmeter

Diese Landkreise sind vom Unwetter in Bayern betroffen

Diese Gewitter können sehr lokal auftreten, informiert der DWD. Im Gebiet, in dem aktuell gewarnt wird, befinden sich folgende Landkreise.

Aichach-Friedberg

Augsburg

Bad Tölz-Wolfratshausen

Dachau

Dingolfing-Landau

Dillingen a. d. Donau

Donau-Ries

Ebersberg

Eichstätt

Erding

Freising

Fürstenfeldbruck

Garmisch-Partenkirchen

Günzburg

Ingolstadt

Landsberg am Lech

Landshut

Lindau (Bodensee)

Kaufbeuren

Kelheim

Kempten

Miesbach

Memmingen

Mühldorf a. Inn

München

Neuburg-Schrobenhausen

Neumarkt in der Oberpfalz

Neu-Ulm

Oberallgäu

Ostallgäu

Pfaffenhofen a. d. Ilm

Rottal-Inn

Regensburg

Rosenheim

Roth

Starnberg

Straubing

Traunstein

Unterallgäu

Weilheim-Schongau

Weißenburg-Gunzenhausen

DWD warnt Bürger vor Gefahren durch Sturm, Hagel und Starkregen

Der Deutsche Wetterdienst weist darauf hin, dass diese Unwetterlage ein hohes Gefahrenpotential besitzt. Bürgerinnen und Bürger sollten sich auf schwere Sturmböen, Hagel und Starkregen einstellen, lose Gegenstände sichern und regelmäßig die aktuellen Wetterwarnungen verfolgen. Der Wetterdienst empfiehlt, Aufenthalte im Freien und Fahrten zu vermeiden und sich auf erhebliche Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen bis hin zu Sperrungen einzustellen.

Wie wird das Bayern-Wetter am Freitag, 5. September?

In der Nacht zum Freitag zieht das Unwetter vor allem über den Süden Bayerns hinweg, anschließend folgt weiterer Regen. Die Temperaturen sinken in den Frühstunden auf 10 bis 15 Grad.

Auch am Freitag bleibt das Wetter wechselhaft: Dichte Wolken und Regenschauer bestimmen den Vormittag, vor allem im Süden. Im weiteren Verlauf breiten sich von Westen erneut Schauer und Gewitter aus. Zum Abend hin ist eine Wetterberuhigung und größere Auflockerung in Sicht. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 21 Grad.