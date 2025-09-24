DWD warnt vor Dauerregen und Sturmböen: Diese Landkreise in Bayern sind betroffen

Von dem traumhaften Spätsommerwetter zum Wiesnstart am vergangenen Wochenende mit teils 27 Grad und strahlendem Sonnenschein ist nicht mehr viel geblieben. Wie schon am vergangenen Montag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch im Westen von Bayern vor Dauerregen. In Ostbayern gilt eine Warnung wegen Sturmböen.

Im Westen von Bayern gilt zudem für einige Landkreise im nördlichen Schwaben und im westlichen Franken eine amtliche Warnung der Stufe zwei vor Dauerregen. In diesen Gebieten werden laut den Meteorologen des DWD Niederschlagsmengen zwischen 35 und 45 Litern pro Quadratmeter erwartet. In Staulagen können sogar Mengen bis 60 Liter pro Quadratmeter erreicht werden. Es kann vereinzelt zu Überflutungen von Straßen und Unterführungen kommen. Der DWD empfiehlt, das Verhalten im Straßenverkehr anzupassen und überflutete Abschnitte zu meiden. Die Warnung gilt derzeit bis Donnerstagvormittag, 10 Uhr.

Warnung vor Dauerregen in Nordschwaben und Westfranken

Folgende Landkreise sind von der Warnung betroffen:

Dillingen an der Donau

Donau-Ries

Neuburg-Schrobenhausen

Eichstätt

Weißenburg-Gunzenhausen

Stadt und Landkreis Ansbach

Ab Mittag soll es auch in Oberfranken und Teilen der Oberpfalz Dauerregen geben.

Im Landkreis Miltenberg gilt derzeit eine Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen (Warnstufe 3). Dabei werden von den Experten des Wetterdienstes Niederschlagsmengen zwischen 50 Liter pro Quadratmeter und 80 Liter pro Quadratmeter erwartet. Lokal sind auch Mengen bis 100 Liter pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen. Es besteht laut DWD Gefahr für Leib und Leben durch Überflutungen von Straßen, Unterführungen und gewässernahen Gebäuden sowie mögliche Erdrutsche. Empfohlen wird, überflutete und gefährdete Abschnitte zumeiden, Verhalten im Straßenverkehr anzupassen, Behinderungen auf Verkehrswegen einzuplanen, gegebenenfalls vorbeugend Hochwasser-Schutzmaßnahmen zu treffen, bei drohender oder bereits bestehender Überflutung Keller sofort zu verlassen und sich über die Hochwasserlage unter www.hochwasserzentralen.de zu informieren.

In Ostbayern kann es zu Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h kommen

Im Osten von Bayern an der Grenze zu Tschechien und im Nördlichen Franken warnt der Deutsche Wetterdienst vor Sturmböen. Auch hier handelt es sich um eine Warnung der Stufe zwei. Laut der Prognose des DWD treten oberhalb von 800 Metern Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h und 80 km/h aus nordöstlicher Richtung auf. Es besteht eine Gefahr durch einzelne herabstürzende Äste und umherfliegende Gegenstände. Die Handlungsempfehlungen des DWD sind, frei stehende Objekte zu sichern, Zelte und Abdeckungen zu befestigen und im Freien auf herabfallende Gegenstände zu achten.

Für folgende Landkreise gilt derzeit bis Donnerstagvormittag 9 Uhr diese Wetterwarnung:

Stadt und Landkreis Hof

Wunsiedel im Fichtelgebirge

Stadt und Landkreis Bayreuth

Neustadt an der Waldnaab

Schwandorf

Cham

Straubing-Bogen und Stadt Straubing

Regen

Deggendorf

Freyung-Grafenau

Stadt und Landkreis Passau

Rhön-Grabfeld

Bad Kissing