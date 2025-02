Wetterdienst warnt vor strengem Frost am Donnerstag in Bayern

Manch einer hat wohl schon überprüft, ob das Thermometer eingefroren ist. Denn seit Tagen herrschen in Bayern extrem kalte Temperaturen. Auch von Mittwoch auf Donnerstag waren es in der Nacht in Bayern mal wieder an die minus zwölf Grad kalt. Bis in den späten Vormittag bleibt die Kälte meist erhalten – um das Eiskratzen an den Autoscheiben kommt also nur, wer den Wagen stehen lässt.

Mögliche Gefahren: DWD warnt vor strengem Frost am Donnerstagvormittag in Bayern

Auch wenn die Temperaturen am Donnerstag tagsüber etwas milder werden, herrscht bis 11 Uhr Vormittag strenger Frost. Davor warnt derzeit auch der Deutsche Wetterdienst. Er weist darauf hin, dass in Tal- und Muldenlagen die Temperaturen sogar auf Werte von bis minus 14 Grad absinken können.

Durch die besonders kalten Temperaturen sind einige Gefahren möglich, vor denen der Wetterdienst warnt. Etwa sollten sich Menschen bei längerem Aufenthalt im Freien vor Unterkühlung schützen beziehungsweise sollten diese vermieden werden. Außerdem können auch Wasserleitungen einfrieren, diese sollten also besser abgelassen werden. Auch Pflanzen können Frostschäden erleiden, sie sollten abgedeckt werden.

In diesen bayerischen Landkreisen herrscht am Donnerstag strenger Frost

Diese Landkreise in Bayern sind von der Unwetterwarnung der Stufe 2 vor strengem Frost bis Mittwochmittag (etwa 11 Uhr) betroffen:

Kreis und Stadt Passau

Freyung-Grafenau

Deggendorf

Regen

Kreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing

Cham

Schwandorf

Neustadt a.d. Waldnaab

Tirschenreuth

Kreis und Stadt Bayreuth

Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Kreis und Stadt Hof

Zum Wochenende hin wird es milder in Bayern

Viel wärmer als in den betroffenen Landkreisen wird es jedoch auch im Rest Bayerns nicht. Für zahlreiche Landkreise in Bayern warnt der DWD bis Donnerstagvormittag, etwa 11 Uhr, vor Frost ( eine Warnung der Stufe 1 ).

Schon bald könnten die bitter kalten Temperaturen aber erstmal vorüber sein. Tagsüber sind – zumindest im Süden Bayerns – am Donnerstag bereits bis zu elf Grad gemeldet. Jedoch bleibt es nachts noch immer frostig.