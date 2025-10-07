DWD warnt vor Dauerregen und Schnee im Süden Bayerns

Der Dienstag beginnt wolkig in Bayern. Im Süden des Freistaats warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) weiterhin vor Dauerregen und leichtem Schneefall. Die amtlichen Wetterwarnungen gelten aktuell für folgende Städte und Landkreise:

Kreis Berchtesgadener Land: Warnung vor Dauerregen, Warnung vor leichtem Schneefall

Kreis Traunstein: Warnung vor Dauerregen

Kreis und Stadt Rosenheim: Warnung vor Dauerregen

Kreis Miesbach: Warnung vor Dauerregen

Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen: Warnung vor leichtem Schneefall

Kreis Garmisch-Partenkirchen: Warnung vor leichtem Schneefall

Kreis Ostallgäu: Warnung vor leichtem Schneefall

Kreis Oberallgäu: Warnung vor leichtem Schneefall

Bei den Warnungen vor Dauerregen handelt es sich um Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2). Sie gelten jeweils bis um 14 Uhr am Dienstag. Laut DWD tritt in den betroffenen Gebieten Dauerregen mit Niederschlagsmengen zwischen 30 und 50 Litern pro Quadratmetern auf, stellenweise auch mit bis zu 70 Litern pro Quadratmeter. Es besteht Gefahr durch vereinzelte Überflutungen von Straßen oder Unterführungen. Der DWD fordert Personen auf, ihr Verhalten im Straßenverkehr anzupassen und überflutete Abschnitte zu meiden.

Die Wetterwarnungen der Stufe 1 vor leichtem Schneefall gelten noch bis 12 Uhr am Dienstag. Oberhalb von 1500 Metern fällt zwischen zwei und fünf Zentimetern Neuschnee, in Staulagen auch bis zu 15 Zentimetern. An vielen Orten wird es deshalb glatt. Der DWD weist auf die Rutschgefahr hin und bittet Verkehrsteilnehmer, sich auf Schnee, Glätte und mögliche Sichtbehinderungen einzustellen und ihr Verhalten anzupassen.

Im Rest Bayerns gibt es am Dienstag keinen Niederschlag, es bleibt aber meist bedeckt. In Schwaben lockert es gegen Abend zunehmend auf. Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen 11 Grad in Ostbayern und 16 Grad am Untermain. In der Nacht zum Mittwoch entstehen mehr und mehr Lücken in der Wolkendecke, gebietsweise wird es aber nebelig. Es wird kühl mit Tiefstwerten von 10 Grad im nördlichen Franken und 4 Grad im Oberallgäu.

Der Mittwoch beginnt ähnlich mit dichten Wolken, besonders im Nordosten. Örtlich gibt es etwas Regen oder Sprühregen. Sonst bleibt es meist trocken, Richtung Alpen kommt auch gelegentlich die Sonne durch. Die Temperaturen steigen auf 15 bis 19 Grad. Es weht ein schwacher Wind.