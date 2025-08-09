DWD warnt vor Hitze in Bayern: Diese Landkreise sind betroffen

Sommerliche Temperaturen herrschen am Wochenende im Freistaat. „Endlich“, wird sich so manches Schulkind, das gerade Sommerferien hat, denken. Doch der Deutsche Wetterdienst warnt zeitgleich. Denn die Hitze kann für manche Menschen gefährlich werden. Das gilt auch für die nächsten Tage. In welchen Landkreisen Bayerns der DWD daher am Samstag vor Hitze warnt und wie man sich am besten verhalten sollte.

DWD warnt amtlich vor Hitze: Diese Landkreise sind am Samstag, 9. August, betroffen

29 bis 34 Grad und viel Sonne erwartete der DWD an diesem Samstag. Doch in einigen bayerischen Landkreisen ist die Wärmebelastung an diesem Tag unterhalb von 600 Metern besonders hoch, das zeigt das Naturgefahrenportal des Wetterdienstes:

Miesbach

Kreis und Stadt Rosenheim

Traunstein

Berchtesgadener Land

Mühldorf a. Inn

Altötting

Kreis und Stadt München

Erding

Ebersberg

Freising

Dachau

Kreis und Stadt Landshut

Rottal-Inn

Kreis Pfaffenhofen a.d. Ilm

Neuburg-Schrobenhausen

Kelheim

Dingolfing-Landau

Deggendorf

Kreis und Stadt Passau

Freyung-Grafenau

Regen

Cham

Kreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing

Kreis und Stadt Regensburg

Eichstätt

Ingolstadt

Lindau (Bodensee)

DWD warnt vor starker Wärmebelastung in Bayern: Handlungsempfehlung

Von vormittags, 11 Uhr, bis in den Abend hinein, circa 19 Uhr, soll die starke Hitze am Samstag, 9. August, in den aufgezählten Landkreisen Bayerns anhalten. Bis dahin empfiehlt der Deutsche Wetterdienst, die Hitze nach Möglichkeit zu vermeiden. Auch sollten Menschen darauf achten, ausreichend Wasser zu trinken. Im Idealfall sollten zudem Innenräume kühl gehalten werden. Denn die Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen, heißt es vom DWD. Besonders gefährdet seien alte und pflegebedürftige Menschen.

In den kommenden Tagen soll es heiß bleiben in Bayern. Für Sonntag sind Temperaturen von 24 bis 33 Grad vorhergesagt. Am Alpenrand soll es zudem ein geringes Gewitterrisiko geben. Soweit das Wetter für Montag (11. August) bereits vorhersagbar ist, bleiben die Temperaturen im Bereich über 30 Grad.

Im Übrigen gibt es in Augsburg sieben Orte, die eine Auszeit vor der Hitze bieten.