DWD warnt vor Hitze in Bayern: Diese Landkreise sind betroffen

Sommerliche Temperaturen herrschen am Freitag im Freistaat. „Endlich“, wird sich so manches Schulkind, das gerade Sommerferien hat, denken. Doch der Deutsche Wetterdienst warnt zeitgleich. Denn die Hitze kann für manche Menschen gefährlich werden. In welchen Landkreisen Bayerns der DWD daher am Freitag vor Hitze warnt und wie man sich am besten verhalten sollte.

DWD warnt amtlich vor Hitze: Diese Landkreise sind am Freitag, 8. August, betroffen

27 bis 32 Grad und viel Sonne erwartet der DWD an diesem Freitag. Doch in einigen bayerischen Landkreisen ist die Wärmebelastung an diesem Tag unterhalb von 600 Metern besonders hoch, das zeigt das Naturgefahrenportal des Wetterdienstes:

Miesbach

Kreis und Stadt Rosenheim

Traunstein

Berchtesgadener Land

Mühldorf a. Inn

Altötting

Kreis und Stadt München

Erding

Ebersberg

Freising

Dachau

Kreis und Stadt Landshut

Rottal-Inn

Kreis Pfaffenhofen a.d. Ilm

Neuburg-Schrobenhausen

Kelheim

Dingolfing-Landau

Deggendorf

Kreis und Stadt Passau

Freyung-Grafenau

Regen

Cham

Kreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing

Kreis und Stadt Regensburg

Eichstätt

Ingolstadt

DWD warnt vor starker Wärmebelastung in Bayern: Handlungsempfehlung

Bis in den Abend hinein, circa 19 Uhr, soll die starke Hitze am Freitag, 8. August, in den aufgezählten Landkreisen Bayerns anhalten. Bis dahin empfiehlt der Deutsche Wetterdienst, die Hitze nach Möglichkeit zu vermeiden. Auch sollten Menschen darauf achten, ausreichend Wasser zu trinken. Im Idealfall sollten zudem Innenräume kühl gehalten werden. Denn die Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen, heißt es vom DWD. Besonders gefährdet seien alte und pflegebedürftige Menschen.

Auch in den kommenden Tagen soll es heiß bleiben in Bayern. So sind etwa für Samstag trotz Wolken und getrübtem Sonnenschein Temperaturen von 28 bis 34 Grad vorhergesagt. Am Alpenrand soll es zudem ein geringes Gewitterrisiko geben. Soweit das Wetter für Sonntag und Montag (10. und 11. August) bereits vorhersagbar ist, bleiben die Temperaturen im Bereich über 30 Grad.

