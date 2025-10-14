DWD warnt vor Nebel – darauf sollten Autofahrer achten

Eine dicke Nebelsuppe hängt am Dienstagmorgen, 14. Oktober, über weiten Teilen Bayerns. Auch in den nächsten Tag wird es immer wieder nebelig im Freistaat, besonders in den Morgenstunden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung der Stufe 1 für einige Landkreise Bayerns herausgegeben. Denn der Nebel kann die Sicht stark einschränken. Auf der A8 bei Augsburg wird sogar wegen Sichtbehinderung gewarnt. Dort kam es zu einem Stau in beide Fahrtrichtungen.
Im morgendlichen Verkehr ist Vorsicht geboten: Die Sichtweite beträgt laut DWD derzeit gebietsweise unter 150 Meter. Er warnt, dass das Fahrverhalten an die aktuellen Sichteinschränkungen angepasst werden sollte, um Unfälle zu vermeiden. Bei Nebel sollte ein anderer Sicherheitsabstand eingehalten werden.
Wetterwarnung für Bayern: Hier ist es besodners neblig
Für folgende Landkreise gilt die Warnung der Stufe 1:
- Kreis Traunstein
- Kreis Altötting
- Kreis Mühldorf a. Inn
- Kreis Rottal-Inn
- Kreis und Stadt Passau
- Kreis Freyung-Grafenau
- Kreis Deggendorf
- Kreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing
- Kreis Dingolfing-Landau
- Kreis und Stadt Landshut
- Kreis Erding
- Kreis Freising
- Kreis Kelheim
- Kreis und Stadt Regensburg
- Kreis und Stadt München
- Kreis Starnberg
- Kreis Weilheim-Schongau
- Kreis Ostallgäu
- Kreis Unterallgäu
- Kreis Landsberg am Lech
- Kreis Fürstenfeldbruck
- Kreis Neu-Ulm
- Kreis Günzburg
- Kreis Dillingen a. d. Donau
- Kreis Donau-Ries
- Kreis Aichach-Friedberg
- Kreis Neuburg-Schrobenhausen
- Kreis Dachau
- Kreis Eichstätt
- Kreis und Stadt Augsburg
- Kreis Weißenburg-Gunzenhausen
- Kreis Roth
- Kreis Neumarkt i. d. OPf.
- Kreis Nürnberger Land
- Kreis Amberg-Sulzbach
- Kreis Neustadt a. d. Waldnaab
- Kreis und Stadt Bayreuth
- Kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge
- Kreis und Stadt Hof
- Kreis Kronach
- Kreis und Stadt Coburg
- Kreis Haßberge
- Kreis und Stadt Schweinfurt
- Kreis Kitzingen
- Kreis und Stadt Würzburg
- Kreis Main-Spessart
- Kreis Miltenberg
- Kreis und Stadt Aschaffenburg
- Kreis Rhön-Grabfeld
- Kreis Bad Kissingen
- Kreis und Stadt Bamberg
- Kreis Lichtenfels
- Kreis Kulmbach
- Kreis Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim
- Kreis Erlangen-Höchstadt
- Kreis Ansbach
- Kreis Pfaffenhofen a.d. Ilm
