DWD warnt vor Nebel – darauf sollten Autofahrer achten

Eine dicke Nebelsuppe hängt am Dienstagmorgen, 14. Oktober, über weiten Teilen Bayerns. Auch in den nächsten Tag wird es immer wieder nebelig im Freistaat, besonders in den Morgenstunden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung der Stufe 1 für einige Landkreise Bayerns herausgegeben. Denn der Nebel kann die Sicht stark einschränken. Auf der A8 bei Augsburg wird sogar wegen Sichtbehinderung gewarnt. Dort kam es zu einem Stau in beide Fahrtrichtungen.

Im morgendlichen Verkehr ist Vorsicht geboten: Die Sichtweite beträgt laut DWD derzeit gebietsweise unter 150 Meter. Er warnt, dass das Fahrverhalten an die aktuellen Sichteinschränkungen angepasst werden sollte, um Unfälle zu vermeiden. Bei Nebel sollte ein anderer Sicherheitsabstand eingehalten werden.

Wetterwarnung für Bayern: Hier ist es besodners neblig

Für folgende Landkreise gilt die Warnung der Stufe 1:

Kreis Traunstein

Kreis Altötting

Kreis Mühldorf a. Inn

Kreis Rottal-Inn

Kreis und Stadt Passau

Kreis Freyung-Grafenau

Kreis Deggendorf

Kreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing

Kreis Dingolfing-Landau

Kreis und Stadt Landshut

Kreis Erding

Kreis Freising

Kreis Kelheim

Kreis und Stadt Regensburg

Kreis und Stadt München

Kreis Starnberg

Kreis Weilheim-Schongau

Kreis Ostallgäu

Kreis Unterallgäu

Kreis Landsberg am Lech

Kreis Fürstenfeldbruck

Kreis Neu-Ulm

Kreis Günzburg

Kreis Dillingen a. d. Donau

Kreis Donau-Ries

Kreis Aichach-Friedberg

Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Kreis Dachau

Kreis Eichstätt

Kreis und Stadt Augsburg

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Roth

Kreis Neumarkt i. d. OPf.

Kreis Nürnberger Land

Kreis Amberg-Sulzbach

Kreis Neustadt a. d. Waldnaab

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Kreis und Stadt Hof

Kreis Kronach

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Haßberge

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Kitzingen

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis Main-Spessart

Kreis Miltenberg

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Bad Kissingen

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis Lichtenfels

Kreis Kulmbach

Kreis Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Ansbach

Kreis Pfaffenhofen a.d. Ilm