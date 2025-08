DWD warnt vor starkem Gewitter: Diese Landkreise sind betroffen

Der Regen lässt einfach nicht nach. Und nun hat sich im Freistaat auch noch ein Unwetter zusammengebraut. In vielen bayerischen Landkreisen sollte daher am Freitagmittag Vorsicht geboten sein.

Aktuell ziehen die Tiefdruckgebiete „Karlheinz“ und „Michael über“ Bayern. Mit nordwestlicher Strömung gelangt weiterhin eine kühle und labil geschichtete Meeresluftmasse heran, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Ein Resultat daraus: Unwetter mit starkem Gewitter. Das zeigt das Naturgefahrenportal des DWD.

DWD: Unwetterwarnung in vielen bayerischen Landkreisen wegen starkem Gewitter

Große Teile Bayerns sind am Freitagmittag von dem Unwetter betroffen. In einigen Landkreisen warnt der Deutsche Wetterdienst mit der Warnstufe 1. Mindestens bis 13 Uhr müssen sich die Gebiete, in denen Warnstufe 1 gilt, auf Gewitter und in der Folge auf Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h einstellen. Vorsicht sollte geboten sein, denn im Falle eines Blitzschlags besteht Lebensgefahr, warnt der Wetterdienst. Außerdem können Gegenstände herumfliegen, daher sollten Menschen einen Aufenthalt im Freien meiden und sich stattdessen einen geschützten Raum suchen. Auch Gewässer sind bei Gewitter zu meiden. Lose Gegenstände sollten gesichert oder befestigt werden. Diese Landkreise sind von Warnstufe 1 betroffen:

Mühldorf am Inn

Passau

Deggendorf

Altötting

Rottal-Inn

Dingolfing-Landau

Staubing

Amberg-Sulzbach

Regensburg

Schwandorf

Nürnberger Land

Neumarkt in der Oberpfalz

Eichstätt

Ingolstadt

Neuburg-Schrobenhausen

Dillingen a.d. Donau

Donau-Ries

Günzburg

Neu-Ulm

Kronach

Schweinfurt

Bad Kissingen

Main-Spessart

Weitere bayerische Landkreise: DWD warnt vor Unwetter der Stufe 2

Doch auch Warnstufe 2 ist mancherorts angesagt. Dort müssen Menschen aktuell bis mindestens 13 Uhr ebenso auf Gewitter und auch auf Starkregen achten. Niederschlagsmengen mit bis 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde sowie Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h sind vorhergesagt. Ebenso wie bei Warnstufe 1 gilt, sich nicht im Freien oder in Gewässern aufzuhalten. Außerdem weist der DWD darauf hin, das Verhalten im Straßenverkehr anzupassen. Überflutete und gefährdete Abschnitte (wie Unterführungen) sollten dabei gemieden werden. Diese bayerischen Landkreise sind von Warnstufe 2 betroffen:

Bad Tölz-Wolfratshausen

Miesbach

München

Ebersberg

Erding

Landshut

Kelheim

Freising

Pfaffenhofen an der Ilm

Dachau

Landsberg am Lech

Fürstenfeldbruck

Augsburg

Ostallgäu

Unterallgäu

Memmingen

Erst vor einer Woche hat es in Bayern ebenfalls ein heftiges Unwetter gegeben.