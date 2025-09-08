DWD warnt vor starkem Gewitter in Bayern: Diese Landkreise sind betroffen

Über das vergangene Wochenende wurde es nochmal richtig warm in Bayern und es kam zu vielen Sonnenstunden. Das dürfte sich schon bald ändern, da sich der Spätsommer laut Vorhersage erst einmal eher grau und verregnet zeigt. Ungemütlich wird es im Freistaat dabei bereits ab dem späten Montagnachmittag. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt gebietsweise vor starkem Gewitter. Welche Landkreise von der Unwetterwarnung betroffen sind und mit was die Menschen rechnen müssen, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

DWD: Unwetterwarnung für Teile Bayerns

Laut DWD-Warnkarte ist zunächst vor allem der äußerste Westen Bayerns betroffen. Ab dem Nachmittag soll es einzelne starke Gewitter geben, die von Westen her aufziehen. Dazu soll es zu Starkregen mit Niederschlagsmengen von bis zu 25 Litern pro Quadratmeter und Windböen mit Geschwindigkeiten um die 60 Stundenkilometer geben. Auch kleinkörniger Hagel ist laut Wetterdienst möglich.

Der Wetterdienst hat deshalb eine Unwetterwarnung der Stufe 2 (Warnung vor markantem Wetter) für manche Landkreise Bayerns herausgegeben. Nachdem die Unwetter zuvor bereits Teile Baden-Württembergs getroffen haben, gilt nun auch für die in den betroffenen Gebieten Bayerns lebenden Menschen eine besondere Vorsicht.

Für diese Landkreise in Bayern gilt eine Unwetterwarnung der Stufe 2

Diese Landkreise in Bayern sind von der Unwetterwarnung der Stufe 2 am Montag, 8. September, betroffen:

Neu-Ulm

Unterallgäu

Memmingen

Günzburg

Ostallgäu

Das rät der DWD bei starkem Gewitter

Für die Menschen, die in den betroffenen Landkreisen wohnen gilt: Es besteht Gefahr durch Blitzschlag – und damit potenziell Lebensgefahr –, es könnten leichte Gegenstände umherfliegen und es könnte zu überraschenden Überflutungen von Straßen oder Unterführungen kommen. Deshalb rät der DWD, dass die Leute in der Unwetter-Region Gewässer meiden und Schutz suchen sollten. Außerdem gilt Vorsicht wegen möglichem Aquaplaning auf Straßen. Zelte und Abdeckungen sollten gesichert werden.

Erst vor wenigen Tagen war es zu einem schweren Unwetter in der Region und Bayern gekommen. Schwaben kam dabei jedoch noch verhältnismäßig glimpflich davon. Andere Regionen traf es stärker. Auch auf den Münchner Flughafen hatten die starken Gewitter am Donnerstag eine Auswirkung: Zahlreiche Flüge mussten umgeleitet oder gestrichen werden – zeitweise galt ein Abfertigungsstopp an Bayerns größtem Flughafen.