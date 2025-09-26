DWD warnt vor starken Gewittern in Bayern: Diese Landkreise sind betroffen

Die sehr warmen Tage in Bayern sind seit einigen Tagen vorbei – Regen und kühle Luft beherrschen inzwischen den Freistaat. So richtig ungemütlich wird es am Freitagabend dabei aber im Südwesten Bayerns. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt bis in den späten Abend hinein gebietsweise vor starkem Gewitter. Wir haben die Übersicht, welche Landkreise von der Unwetterwarnung betroffen sind und mit welchem Wetter die Menschen rechnen müssen.

DWD: Unwetterwarnung für den Südwesten Bayerns

Laut DWD-Warnkarte ist am Abend der südwestliche Winkel des Freistaats von dem Unwetter betroffen. Wie es beim Wetterdienst heißt, ziehen von Süden örtlich Gewitter auf. Es wird mit Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 75 Kilometern pro Stunde gerechnet, außerdem mit Starkregen, der Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter und Stunde mit sich bringen soll. Es kann sogar zu Hagel kommen.

Deshalb gab der DWD eine Unwetterwarnung der Stufe 2 (Warnung vor markantem Wetter) für manche Landkreise Bayerns heraus. Zuvor hatte das Unwetter bereits den Südosten des angrenzenden Baden-Württembergs heimgesucht.

Für diese Landkreise in Bayern gilt eine Unwetterwarnung der Stufe 2

Diese bayerischen Landkreise sind am Freitag, 26. September, von der Unwetterwarnung der Stufe 2 betroffen:

Unterallgäu

Stadt Memmingen

Ostallgäu

Oberallgäu

Stadt Kempten

Landsberg am Lech

Günzburg

Kreis und Stadt Augsburg

Das rät der DWD in Bayern bei starkem Gewitter

Was bedeutet das Unwetter für die Menschen in den betroffenen Gebieten? Der DWD warnt vor Blitzschlag – und damit Lebensgefahr –, aber auch vor herabstürzenden Ästen, umherfliegenden Gegenständen und vereinzelten Überflutungen von Straßen und Unterführungen, die innerhalb von Minuten zustande kommen können. Vorsicht besteht zudem vor Aquaplaning auf den Straßen sowie Hagelschlag.

Deshalb lautet die Empfehlung des Wetterdiensts: Menschen sollten sich nicht im Freien aufhalten, zudem Gewässer meiden und freistehende Objekte, Zelte und Abdeckungen befestigen. Im Straßenverkehr gilt besondere Vorsicht wegen des Aquaplanings oder überspülten Abschnitten. Das Verhalten sollte dementsprechend angepasst werden.

Starkregen und Hochwasserrisiko: Unwetter bereits in den vergangenen Tagen

Bereits am Freitagmorgen hatte es eine Warnung des DWD für Teile Bayerns wegen Nebel gegeben, sie galt für die frühen Morgenstunden. In den vergangenen Tagen war es zudem mehrfach zu Unwettern wegen anhaltendem Regen gekommen – mancherorts ist dabei das Hochwasserrisiko gestiegen.