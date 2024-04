Wechselhaftes Wetter in Bayern: Richtung Wochenende Frühling

München (dpa/lby) Erst stürmisches Wetter, dann viel Sonne: Nach ein paar ungemütlichen Tagen können sich die Menschen im Freistaat Richtung Wochenende auf frühlingshaftes Wetter freuen.

Für Dienstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) wechselhaftes Wetter bei milden Temperaturen. Die Prognosen zeigen stürmische Böen und schließen vereinzelt kurze Gewitter nicht aus, aber auch die Sonne soll vor allem im Süden am Nachmittag herauskommen.

Viel Regen soll es dagegen am Mittwoch und Donnerstag geben, aber auch dann bleiben die Temperaturen mild. Mit 17 Grad rechnen die Meteorologen im Alpenvorland bis zum Bayerischen Wald am Mittwoch und mit 18 Grad am nächsten Tag. Im Rest des Freistaats liegen die Höchstwerte zwischen 11 und 13 Grad beziehungsweise 14 und 18 Grad am Donnerstag. Sonnig und warm wird es am Freitag mit Höchsttemperaturen von 18 Grad im Hofer Land und bis zu 24 Grad im Alpenvorland.

(dpa)