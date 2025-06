31-jähriger E-Bike-Fahrer stirbt auf Schotterweg in Heidenheim

In Heidenheim ist ein 31-jähriger Fahrradfahrer nach einer Fahrt auf dem E-Bike tödlich verunglückt. Das berichtet das zuständige Polizeipräsidium Ulm. Demnach fand am vergangenen Freitag eine Zeugin gegen 7 Uhr morgens den verunglückten Radler auf einem Verbindungsweg zwischen Heidenheim-Osterholz und Heidenheim liegend. Zu dem Zeitpunkt war der Mann bereits tot.

Junger Fahrradfahrer stirbt bei Unfall auf Schotterweg – obwohl er einen Helm trug

Wie kam es zu dem tödlichen Unfall? Der 31-Jährige war auf einem abschüssigen Streckenabschnitt, und nach erstem Ermittlungsstand war weder ein anderes Fahrzeug noch ein anderer Fahrradfahrer beteiligt. Wie die Polizei nun vermutet, ereignete sich der Unfall am Donnerstagabend. Der Mann verlor mutmaßlich alleinbeteiligt die Kontrolle über sein E-Bike. Danach muss er auf den Schotterweg gestürzt sein und kam dabei so heftig auf, dass er trotz getragenen Helmes tödlich verunglückte. Offenbar war nach ihm keiner mehr auf dem Schottweg unterwegs oder er blieb unentdeckt. So blieb er bis Freitagmorgen dort liegen.

Die genaue Ursache des Unfalls steht noch nicht fest. Die Polizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sicher E-Bike-Fahren: Diese Tipps rät die Polizei

Beim Fahrradfahren und speziell bei E-Bikes kommt es häufig zu gefährlichen Unfällen. Die Verkehrswacht Dillingen hat erst kürzlich in Holzheim ein E-Bike-Fahrsicherheitstraining angeboten. Was dort empfohlen wurde, lesen Sie hier.