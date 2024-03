E-Roller-Fahrer erfasst: Lebensgefährlich verletzt

Ein E-Roller-Fahrer ist in Augsburg mit einer Straßenbahn zusammengestoßen und dabei lebensgefährlich verletzt worden.

Der 36-Jährige war am Montagnachmittag trotz roter Ampel weitergefahren, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin sei er mit der Straßenbahn zusammengestoßen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. In der Straßenbahn wurde niemand verletzt, wie es hieß.

(dpa)