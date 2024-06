Mann bei Brand in Wohnhaus lebensgefährlich verletzt

Beim Brand seines Hauses in Unterfranken ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden.

Das Feuer sei in der Nacht zum Montag in dem Einfamilienhaus in Ebern (Landkreis Haßberge) ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Feuerwehrleute hätten den 57 Jahre alten Bewohner bewusstlos aus dem brennenden Gebäude geborgen. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach Angaben der Polizei waren rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Das Feuer sei zwar schnell unter Kontrolle gewesen, die Löscharbeiten hätten sich aber bis zum Morgen hingezogen. Die Kripo Schweinfurt ermittelte zur Ursache des Brands.

(dpa)