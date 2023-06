Mann nach Messerangriff in Biergarten in U-Haft

Nach dem Messerangriff in einem oberbayerischen Biergarten sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft.

Das teilte die Polizei am Montag auf Anfrage mit.

Dem 66-jährigen Beschuldigten wird ein versuchtes Tötungsdelikt vorgeworfen. Er soll in der Nacht auf Sonntag in einem Biergarten in Grafing bei München (Landkreis Ebersberg) einen 49 Jahre alten Mann mit einem Messer angegriffen haben. Der 49-jährige wurde laut Polizei im Kieferbereich verletzt. Er wurde im Krankenhaus behandelt. Andere Gäste des Biergartens sollen den 66-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei am Boden festgehalten haben. Die Beamten nahmen den Angreifer daraufhin fest. Zum Motiv des Angriffs machte die Polizei auch am Montag keine Angaben.

(dpa)