Polizei: Mann stirbt nach medizinischem Notfall in Haftzelle

Ein 20 Jahre alter Mann ist der Polizei zufolge nach einem medizinischen Notfall in einer Haftzelle in Oberbayern gestorben.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am 3. November in der Polizeiinspektion Ebersberg. Der Mann sei nur wenige Stunden vorher dort untergebracht worden. Beamte hätten noch im Haftraum mit Reanimationsversuchen begonnen.

Der 20-Jährige sei dann mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden, wo er am Mittwochabend gestorben sei. Die Staatsanwaltschaft München II ermittelte und ordnete eine Obduktion der Leiche an, um die Todesursache zu klären.

(dpa)