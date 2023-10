Ebersberg

vor 37 Min.

Schulfrei für Schülerinnen und Schüler nach Einbruch

Nach einem Einbruch in ihrer Volksschule in Hohenlinden (Landkreis Ebersberg) ist der Unterricht für die Kinder am Mittwoch ausgefallen.

Die Schule richtete eine Notbetreuung ein, wie die Polizei mitteilte. Mutmaßlich in der Nacht zu Mittwoch brachen demnach Unbekannte Türen im Keller-, Erd- und Obergeschoß der Schule auf. Im Museum "Die Schlacht von Hohenlinden", das sich in der Schule befindet, sei außerdem ein Spendenbehältnis aufgebrochen worden. Wegen der Ermittlungsarbeiten vor Ort konnten die Kinder am Mittwoch nicht in die Klassenräume. Die Schadenshöhe und weitere Details zur Beute und zum Einbruch waren zunächst nicht bekannt. (dpa)

