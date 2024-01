Späte Info über Schulausfall: Landrat entschuldigt sich

Der Ebersberger Landrat Robert Niedergesäß (CSU) hat sich für die zu späte Information über den Schulausfall in seinem Landkreis entschuldigt.

"Die Kritik ist völlig berechtigt", schrieb er am Mittwoch auf Facebook. Die "viel zu kurzfristige Entscheidung" sei "inakzeptabel" für Schüler, Eltern, Schulen und Lehrer.

"Ich entschuldige mich dafür, obwohl ich nicht Teil dieses Gremiums bin und auch gestern nicht einbezogen wurde, was sich künftig ändern wird", schrieb er und kündigte an, dass die Abläufe in Zukunft geändert werden müssten. "Viele Grüße, Robert Niedergesäß (auch als Vater von 3 Schulkindern betroffen)", unterschrieb er den Post - und fügte einen wütenden Smiley hinzu.

Nach Angaben des Landratsamtes hatten Straßenmeisterei und Polizei erst am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr Bedenken geäußert, die Straßenverhältnisse könnten zu gefährlich sein. Danach habe sich dann die "Koordinierungsgruppe Witterung" ausgetauscht und "umgehend" alle beteiligten Stellen informiert. Nach Angaben einer Sprecherin des Landratsamtes wurde die "Meldekette" dann gegen 7 Uhr in Gang gesetzt.

Wann genau die Informationen dann bei den Schulen ankamen und auch veröffentlicht wurden, konnte das Landratsamt nicht genau sagen. "Nicht alle Busse und Kinder waren zu diesem Zeitpunkt schon unterwegs", sagte die Sprecherin des Landratsamtes - aber eben doch einige.

Bis die Information über die Schulschließungen im Landkreis aber auch diejenigen erreichten, die es betrifft, verging in jedem Fall weitere Zeit. Die Grund- und Mittelschule Kirchseeon beispielsweise informierte die Eltern erst um 7.40 Uhr - 20 Minuten vor Unterrichtsbeginn - über den Schulausfall.

Eltern machten ihrem Ärger über die späte Information in sozialen Medien Luft. Der benachbarte Landkreis Erding hatte beispielsweise schon am Vorabend darüber informiert, dass die Schule wegen der Wetterverhältnisse mit gefrierendem Regen und spiegelglatten Straßen am Mittwoch ausfiel.

(dpa)