Sprayer wird erwischt und schlägt Sicherheitsmann

Ein Sprayer ist beim Besprühen einer S-Bahn in Oberbayern erwischt worden und hat bei seiner Flucht einen Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn geschlagen.

In der Nacht auf Freitag beobachteten zwei Bahnmitarbeiter den 25-Jährigen beim Ansprühen der Bahn in Zorneding (Landkreis Ebersberg). Sie riefen die Polizei - der Verdächtige flüchtete. Auf der Flucht in einem Waldstück sprang der 25-Jährige aus einem Gebüsch und schlug den 44 Jahre alten Sicherheitsmann mit der Faust. Kurz darauf kam die Polizei und nahm den Mann fest.

(dpa)