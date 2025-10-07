Icon Menü
ECDC Memmingen: Verhandlung gegen langjährigen Vorsitzenden gestartet - Angeklagter äußert sich

Allgäu

Verhandlung gegen langjährigen Vorsitzenden des ECDC Memmingen hat begonnen – Angeklagter äußert sich

Er soll mehr als 300.000 Euro veruntreut haben: Nun ist die Verhandlung vor dem Amtsgericht Augsburg gestartet. Auf der Anklagebank zeigt sich der Ex-Funktionär reumütig.
Von Andreas Berger
    Am heutigen Dienstag wird am Amtsgericht Augsburg gegen einen ehemaligen Funktionär des Memminger Eishockey-Clubs ECDC verhandelt.
    Am heutigen Dienstag wird am Amtsgericht Augsburg gegen einen ehemaligen Funktionär des Memminger Eishockey-Clubs ECDC verhandelt. Foto: Julia Geppert (Archiv)

    Die Verhandlung gegen einen ehemaligen Funktionär des ECDC hat begonnen. Dazu sind etliche Besucher ins Amtsgericht nach Augsburg gekommen. Viele Vertreter des Memminger Eishockeyclubs sind darunter.

