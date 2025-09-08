Ed Sheeran in München: Megastar spielt im Dezember in der Olympiahalle

„Shape of You“, „Perfect“ und „Thinking Out Loud“ – das sind nur einige der bekanntesten Lieder des britischen Singer-Songwriters Ed Sheeran. Um den sympathischen Künstler live zu erleben, müssen Fans in Bayern nicht mehr lange warten, denn der Brite macht schon im Dezember halt in München.

Ed Sheeran-Konzert in München: Tickets und Pre-Sale

Noch für dieses Jahr kündigte Ed Sheeran gleich fünf Arenashows in Europa an. In die bayerische Landeshauptstadt zieht es den Briten am 3. Dezember, der Auftritt findet in der Olympiahalle statt.

Der Vorverkauf für die Tickets beginnt am Donnerstag, dem 11. September, um 11 Uhr beim Ticketanbieter Eventim. Zwei Tage früher wird es einen Artist-Presale geben. Die Voranmeldung dafür läuft über die Website des Künstlers und ist für Fans ab sofort bis Montag, den 8. September, um kurz vor Mitternacht möglich. Zuletzt spielte Ed Sheeran im vergangenen Jahr in München. Beim Fanfest zur Europameisterschaft der Männer gehörte der Fußballfan zum Line-up.

Ed Sheeran kommt nicht zum ersten Mal nach München. Foto: Ralf Lienert (Archivbild)

Neues Album im September: „Play“ mit unerwarteten Klängen

Neben München stehen Paris, Conventry, Manchester und Dublin auf dem Reiseplan. Seine vergangene Tour „Mathematics“ spielte auf die Namen seiner vergangenen Albumreihe an, die jeweils nach einem mathematischen Symbol benannt waren. Am 12. September erscheint Sheerans neues Album „Play“. Vier Singles wurden bereits veröffentlicht – und prompt zum weltweiten Erfolg.

Der britische Künstler lässt sich dabei von den musikalischen Kulturen aus Indien und Persien inspirieren und verbindet sie mit der irischen Folk-Tradition, die er noch aus Kindheitstagen kennt. Die Singles „Azizam“ und „Sapphire“ wurden bereits millionenfach gestreamt.

„Play“: Album als Beginn einer fünfteiligen Reihe

Fans des Ausnahmekünstlers können sich neben dem Release im September auf weitere vier Alben von Ed Sheeran freuen. Bei den Titeln hält er sich erneut kurz und kreativ: Alle fünf Alben sind nach Knöpfen benannt, die vor allem Nostalgiker noch von den klassischen Kassettenspielern oder MP3-Geräten kennen. Die Alben werden demnach „Play“, „Pause“, „Fast Forward“, „Rewind“ und „Stop“ heißen.

Anhänger überzeugt Sheeran durch ein einfaches wie simples Konzertkonzept. Der Künstler verzichtet auf Tänzer, ein aufwendiges Bühnenbild oder Choreografien. Stattdessen steht er alleine mit seiner Gitarre auf der runden Bühne, die sich in der Mitte des Stadions befindet und sich dreht.

Die kommenden Konzerte sind seine letzten in Europa in diesem Jahr. Im Januar startet seine neue „Loop“-Tour in Australien. Wann er mit dem Konzept auch durch Europa tourt, steht bisher noch nicht fest.