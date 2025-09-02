EHEC-Infektionen in Bayern steigen – schon jetzt mehr als im Vorjahr

In diesem Jahr haben sich in Bayern bereits mehr Menschen mit dem EHEC-Bakterium infiziert als noch 2024. Das berichtete die Deutsche Nachrichtenagentur (dpa). Zwar stehe kein Großausbruch bevor, dennoch sollten sich Menschen vor dem Erreger schützen.

EHEC-Erreger: Inzidenz von 2,75 in Bayern

Wie die dpa aus Informationen des bayerischen Gesundheitsministeriums erfuhr, wurden bis Mitte August 365 Fälle von EHEC-Erkrankten registriert. Die Inzidenz des Erregers, also wie viele gemeldete Krankheitsfälle auf 100.000 Einwohner gezählt wurden, liege damit bei 2,75. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr lag der Wert bei 1,42.

Die Zahl der Fälle steige seit 2020 stetig. Aktuell häufen sich EHEC-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern. Das dortige Landesamt für Gesundheit und Soziales meldete, dass ein Fall bei einer Person aus Bayern registriert worden ist.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) vermeldet jedoch keine Häufung von EHEC-Fällen in weiteren Regionen Deutschlands. Nach Angaben der dpa werde die Situation aber weiterhin sehr genau beobachtet. Erkrankungen an dem Bakterium seien in Deutschland insgesamt nicht ungewöhnlich. 2025 registrierte das RKI bereits 3660 Infektionen, im vergangenen Jahr wurden 4570 Fälle gemeldet.

EHEC: Worum es sich bei dem Bakterium handelt

Die Abkürzung EHEC steht für „enterohämorrhagische Escherichia coli“. Dabei handelt es sich um ein Bakterium, das vor allem in Därmen von Wiederkäuern wie Rindern, Schafen und Ziegen, aber auch Rehen und Hirschen vorkommt.

Das Bakterium produziert Giftstoffe, die zwar für die tierischen Wirte ungefährlich, für uns Menschen bei Übertragung jedoch schädlich sein können.

Infektion mit EHEC-Bakterium: Das sind die Symptome

Wie das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) informiert, äußert sich die Krankheit normalerweise folgendermaßen:

Wässrige Durchfälle

Übelkeit

Erbrechen

Bauchschmerzen

Selten auch Fieber

Bei schweren Verläufen verstärken sich diese Symptome. Dann kann es auch zu blutigen Durchfällen und starken Bauchschmerzen kommen. Im schlimmsten Fall kann es zu Komplikationen wie dem hämolytisch-urämischen Syndrom (HUS) kommen, das zu einem Nierenversagen führen kann.

Besonders gefährdet für einen schweren Verlauf sind Säuglinge und Kinder im Vorschulalter sowie ältere und abwehrgeschwächte Menschen. Ihr geschwächtes Immunsystem macht sie deutlich anfälliger für einen gefährlichen Verlauf der EHEC-Infektion.

Icon vergrößern Kinder sind besonders gefährdet, sich mit dem EHEC-Bakterium anzustecken und entwickeln häufiger einen schweren Krankheitsverlauf. Foto: Jens Büttner, dpa (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Kinder sind besonders gefährdet, sich mit dem EHEC-Bakterium anzustecken und entwickeln häufiger einen schweren Krankheitsverlauf. Foto: Jens Büttner, dpa (Symbolbild)

EHEC-Bakterium: So können sich Menschen infizieren

Wie Menschen mit dem Bakterium in Kontakt kommen, ist unterschiedlich. Das BIÖG warnt vor allem vor folgenden Situationen, bei der es zu einer EHEC-Infektion kommen kann.

Von Tier zu Mensch

Die EHEC-Bakterien werden von infizierten Tieren über den Kot ausgeschieden. Die Bakterien können auch wochenlang außerhalb eines Wirtes überleben. Wer mit den Ausscheidungen eines Tieres in Kontakt kommt, kann sich infizieren. Dies gilt auch für sehr geringe Spuren, die zum Beispiel im Gras der Weide vorkommen. Auch bei Streicheleinheiten für Kühe können sich Menschen infizieren.

Von Mensch zu Mensch

Gerade bei einem unauffälligen Verlauf kann EHEC unbemerkt bleiben. Das Bakterium wird per Schmierinfektion übertragen. Wie bei Tieren auch scheiden Menschen das Bakterium im Stuhlgang aus. Um zu vermeiden, dass sich weitere Personen anstecken, müssen Hände deswegen besonders gründlich gewaschen werden.

Icon vergrößern Gründliches Händewaschen kann dabei helfen, eine weitere Infektion mit EHEC zu verhindern. Foto: picture alliance / dpa (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Gründliches Händewaschen kann dabei helfen, eine weitere Infektion mit EHEC zu verhindern. Foto: picture alliance / dpa (Symbolbild)

Über Nahrungsmittel

Rohe tierische Produkte haben ein Übertragungsrisiko. Roh verzehrtes Fleisch oder auch Rohmilch können den Erreger in sich tragen. Auch bei Gemüse ist Vorsicht geboten: Durch Düngen oder verunreinigtes Wasser kann auch dieses kontaminiert sein. Lebensmittel sollten deshalb im Kühlschrank gelagert werden und vor dem Verwenden gründlich mit sauberem Wasser und Spülmittel abgewaschen werden. Fleisch sollte mindestens zehn Minuten bei mindestens 70 Grad Celsius verarbeitet werden, bevor es gegessen wird.

Über verunreinigte Gegenstände

Oberflächen wie Möbel, Elektrogeräte oder Türgriffe können ebenfalls ein Ort sein, an dem sich Menschen infizieren können.

Icon vergrößern Nicht nur im Bad gilt bei einer EHEC-Infektion: Gründlich Putzen. Foto: Monika Skolimowska, dpa (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Nicht nur im Bad gilt bei einer EHEC-Infektion: Gründlich Putzen. Foto: Monika Skolimowska, dpa (Symbolbild)

Über verunreinigtes Wasser

Obwohl der Sommer sich dem Ende zuneigt, nutzen einige die wenigen warmen Sonnenstrahlen dazu, ein letztes Mal in den See zu springen. Gerade solche Gewässer sind jedoch gefährdet, durch Bakterien aller Art, auch EHEC, verunreinigt zu sein. Baden im Schwimmbad ist dagegen sicher. Das verwendete Chlor im Wasser tötet die EHEC-Bakterien.

Infektion mit EHEC: Was nun zu tun ist

Bei jeglichen Symptomen rät das BIÖG dazu, einen Arzt aufzusuchen und eine mögliche Infektion abklären zu lassen. Wer bereits unter Durchfall leidet, sollte viel trinken und leicht verdauliche Nahrung zu sich nehmen. Auch wenn Durchfall unangenehm ist, hilft er dabei, den Erreger schnell aus dem Körper auszuscheiden. Auf durchfallhemmende Mittel sollten Betroffene deshalb verzichten.

Wer unter schweren Verläufen leidet, dem rät das BIÖG zu Elektrolyt-Lösungen aus der Apotheke. Allerdings warnt es vor Antibiotika. Diese können den Verlauf sogar verschlimmern und eignen sich damit nicht als Behandlung.

Besonders effektiv ist es, wenn sich Betroffene von anderen isolieren. In einem gemeinsamen Haushalt macht eine separate Toilette Sinn. Hygiene ist insgesamt essenziell. Hände sollten gründlich gewaschen und Oberflächen sauber gehalten werden. Weitere Hinweise veröffentlichte das BIÖG auf seiner Website.