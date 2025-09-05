Mann vergisst Ehefrau an A8 bei Holzkirchen an der Tankstelle

Die Polizei hat auf der A8 in Oberbayern einen Urlauber wieder mit seiner versehentlich vergessenen Ehefrau zusammengeführt, das teilt die Autobahnpolizei Holzkirchen mit. Demnach war der 47-Jährige in den frühen Morgenstunden des Freitags nach einer Pause an einer Tankstelle am Samerberg ohne seine Frau weitergefahren.

Kurz darauf bemerkte der Mann ihr Fehlen, fuhr wieder von der Autobahn ab und bat einen Mitarbeiter an der nicht weit entfernten Raststätte Holzkirchen um Hilfe. Dieser verständigte die Polizei.

Ehemann nach Weiterfahrt ohne Frau in Panik und konnte sie nicht abholen

Der Ehemann war den Angaben nach so aufgelöst, dass er nicht mehr zu der Tankstelle zurückfahren konnte, um seine Frau abzuholen. Eine Streife der Grenzpolizei suchte und fand die 44-Jährige wohlbehalten an der Tankstelle und brachte sie zu ihrem Mann zurück.

Anders erging es einem jungen Augsburger, der nach dem Tanken vergaß, die Zapfpistole aus dem Tankstutzen zu nehmen. Und auch, dass Menschen vergessen, nach dem Tanken zu bezahlen, kommt immer wieder vor. (mit dpa)