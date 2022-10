Ehekirchen

10:34 Uhr

Unbekannte stehlen 300 Kilogramm Walnüsse

Zwei bisher unbekannte Personen entwendeten laut Polizei am Sonntag Walnüsse im Wert von 900 Euro in Ehekirchen.

Schwere Beute entwendeten zwei Personen am Sonntag in Ehekirchen: Sie sammelten rund 300 Kilogramm Walnüsse, mit denen sie zu Fuß und in einem Pkw entkamen.

Rund 300 Kilogramm Walnüsse im Wert von 900 Euro haben am Sonntagnachmittag ein Mann und eine Frau von einem landwirtschaftlichen Grundstück in Ehekirchen gestohlen. Laut Polizeiinspektion Neuburg flüchteten die bisher unbekannten Personen im Gemeindegebiet zunächst zu Fuß und stiegen später in ein unweit des Grundstücks geparktes Auto um. Die Tat ereignete sich zwischen 13.00 und 15.30 Uhr. Besitzer beobachteten den Walnuss-Diebstahl Die Besitzer des Grundstücks, ein 46-jähriger Landwirt und seine Ehefrau, hatten das Täterpaar dabei entdeckt, wie diese unerlaubt Walnüsse auf ihrer Wiese sammelten. Als die beiden Personen bemerkten, dass sie beobachtet wurden, flüchteten sie mit der mehrere hundert Kilo schweren Beute. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neuburg unter der Rufnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)

