Frau stürzt beim Wandern in Wasserfall und stirbt

Eine Frau ist beim Wandern mit ihrer Familie in den Alpen in einen Wasserfall gestürzt und gestorben. Ihr Ehemann sprang ihr hinterher, konnte sie aber nicht mehr retten, sagte ein Polizeisprecher. Er wurde bei dem Rettungsversuch schwer verletzt. Lebensgefahr bestehe allerdings nicht, hieß es. Zuerst hatte die «Passauer Neue Presse» über das Unglück berichtet.

Die Einsatzkräfte bargen die Leiche der Frau am Mittwochabend aus dem Wasserfall bei Garmisch-Partenkirchen. Bei der toten Frau handelt es sich um eine 49 Jahre alte Touristin, sagte eine Polizeisprecherin.