Frau findet 15.000 Euro im ICE nach München

Das passiert selbst bei der Polizei in München nicht jeden Tag: Dort rief am Sonntagmorgen eine 33-Jährige an. Die Frau aus Leipzig hatte im ICE, der von Hannover nach München unterwegs war, eine Tasche mit 15.000 Euro Bargeld gefunden.

Die Frau meldete sich gegen 6.50 Uhr per Telefon, heißt es von der Polizei. Die Tasche mit dem Geld - ausschließlich in 200-Euro-Scheinen - habe sie demnach auf einem Sitz im ICE gefunden. Vom Besitzer oder der Besitzerin der Tasche fehlte jede Spur.

Als der Zug in München ankam, wartete eine Polizeistreife auf die Frau und nahm das Geld entgegen. Nun laufen die Ermittlungen zur Herkunft des Geldes - bislang aber ohne Erfolg.