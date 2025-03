Tourist nach Unglück am Eibsee außer Lebensgefahr

Vier Tage nach der Rettung einer 16-köpfigen Touristengruppe aus dem vereisten Eibsee am Fuß der Zugspitze sind alle Verletzten außer Lebensgefahr. Ein 25-Jähriger, der nach dem Bruch durch die vereiste Oberfläche reanimiert und intensivmedizinisch behandelt werden musste, sei «über den Berg», sagte ein Polizeisprecher. Ob der Mann weiter im Krankenhaus behandelt wird, blieb unklar.

Mehr als ein Dutzend Menschen sind am Donnerstag auf dem teils zugefrorenen Eibsee in Oberbayern eingebrochen. Seit dem Nachmittag lief ein Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften, um die Personen zu retten. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, hätten drei Menschen aus dem Wasser gezogen werden müssen. Zunächst war vermeldet worden, dass der Zustand des reanimierten 25-Jährigen „kritisch, aber stabil“ sei.

Großeinsatz am Eibsee mit 14 Verletzten: Drei Hubschrauber waren im Einsatz

Nach Polizeiangaben war ein großer Teil der Touristengruppe aus Indien im Alter von 22 bis 29 Jahren teilweise eingebrochen, die meisten Personen konnten sich aber danach selbst ans Ufer retten. Den drei vollständig eingebrochenen Urlaubern, zwei Männern und einer Frau, kamen zwei Zeugen zu Hilfe, die die Situation vom Ufer aus betrachtet hatten. Die beiden Männer, ein 37-Jähriger aus Thüringen und ein 43-Jähriger aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen, nahmen ein Boot und holten alle drei Verunglückten aus dem Wasser, wie die Polizei berichtete. Danach kümmerten sich die alarmierten Rettungskräfte um die Verunglückten.

Ein BRK-Sprecher sagte, es seien insgesamt 16 Menschen gewesen, die in den Eibsee eingebrochen waren. Es gebe 14 Verletzte. Neben dem schwerverletzten Mann seien zwei Menschen mittelschwer verletzt, elf gelten als leicht verletzt. Insgesamt vier Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht. Die übrigen Geretteten seien im Hotel am Seeufer betreut worden. Der Einsatz vor Ort war seit dem späteren Nachmittag weitgehend abgeschlossen.

Wie das Polizeipräsidium bereits während des laufenden Einsatzes mitgeteilt hatte, waren die Menschen am Donnerstag gegen 14 Uhr auf dem zugefrorenen See, der unterhalb der Zugspitze liegt, ins Eis eingebrochen. Etliche Rettungs- und Einsatzkräfte waren vor Ort, nach Angaben des BRK waren zudem drei Rettungshubschrauber, sieben Rettungswagen und zwei Krankentransporter, Wasser- und Bergretter im Einsatz. Eine psychosoziale Notfallversorgung betreute Betroffene und Retter noch vor Ort. Die Polizei geht davon aus, dass keine Person mehr vermisst wird.

Menschen auf Eibsee eingebrochen: Wasserwacht warnt davor, Eisflächen zu betreten

Aufnahmen einer Wetter-Webcam an einem nahegelegenen Hotel zeigten am frühen Nachmittag, dass mehrere Menschen trotz Temperaturen deutlich über dem Gefrierpunkt und bei strahlendem Sonnenschein auf der zugefrorenen Fläche unterwegs waren.

Einsatzfahrzeuge des Roten Kreuzes stehen am Ufer des Eibsees, nahe der Stelle an der am Donnerstagnachmittag mehrere Menschen im Eis eingebrochen waren. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Die bayerische Wasserwacht warnt in jedem Winter davor, die Eisflächen auf Seen zu betreten, welche nicht von offiziellen Stellen freigegeben worden sind. Wenn man in das Eis einbricht, besteht Lebensgefahr, da Menschen innerhalb weniger Minuten einen Kälteschock erleiden und ertrinken können. Da von außen meist schwer zu erkennen ist, wie dick das Eis ist und ob es Personen tragen kann, gilt besondere Vorsicht, mahnt die Wasserwacht. Zudem können Eisflächen beispielsweise durch Strömungen und Wasserpflanzen ungleichmäßig dick sein. Auch das BRK warnt auf X jetzt noch einmal davor, dass die Tragfähigkeit von Eisflächen bei den nun schon länger anhaltenden Plusgraden abnehme.

Der Eibsee ist ein bei Touristinnen und Touristen beliebter Ausflugsort. Er liegt knapp zehn Kilometer südwestlich von Garmisch-Partenkirchen und nur wenige Kilometer von der Zugspitze im Wettersteingebirge entfernt. Er gehört zur Gemeinde Grainau und liegt auf rund 1000 Metern Höhe. Am Donnerstagnachmittag war es am See sehr mild, die Temperatur lag bei etwas mehr als 20 Grad. (mit dpa)