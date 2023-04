15-Jähriger tot aus Fluss in Eichstätt geborgen

Nachdem eine Suche am Samstag zunächst erfolglos verlaufen war, wurde jetzt die Leiche eines männlichen Jugendlichen gefunden.

Ein Jugendlicher ist in Eichstätt in Oberbayern tot aus der Altmühl geborgen worden. Die Polizei ging am Sonntagabend weder von einem Suizid noch von Fremdeinwirkung aus. Ein Passant habe den 15-Jährigen am Samstag dabei beobachtet, wie er augenscheinlich zu Fuß in den Fluss ging, wie die Polizei mitteilte.

Da er den Jugendlichen nicht auf der anderen Flussseite entdeckte, wählte er den Notruf. Die anschließende Suche von Polizei und Feuerwehr verlief zunächst ergebnislos. Am folgenden Tag wurde die Leiche eines männlichen Jugendlichen geborgen. Es handelt sich nach Erkenntnissen der Polizei vom Sonntag um den vermissten 15-Jährigen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (dpa/lby)