17:14 Uhr

Mehrfachstecker lösen offenbar Brand in Einfamilienhaus aus

In Reihe geschaltete Mehrfachstecker haben in Oberbayern wahrscheinlich einen Brand in einem Einfamilienhaus ausgelöst.

Vermutlich seien die Steckleisten die Ursache für einen technischen Defekt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Feuer brach am Morgen in Buxheim (Landkreis Eichstätt) aus, verletzt wurde niemand. Das Haus war vorerst nicht bewohnbar, die Polizei ging von einem Schaden von etwa 250.000 Euro aus. Pressemitteilung (dpa)

