Nach tödlichem Streit: Taucher suchen in Fluss nach Tatwaffe

Nach dem Tod eines 35-Jährigen nach einem Streit in Oberbayern haben Polizeitaucher am Mittwoch im Fluss Altmühl nach der möglichen Tatwaffe gesucht.

Während der Ermittlungen habe es Hinweise darauf gegeben, dass die Waffe im Fluss entsorgt worden sei, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Deshalb seien etwa zwölf Spezialisten dabei, die Altmühl im Bereich einer Brücke in Eichstätt abzusuchen.

Ein 24-jähriger Bekannter soll das Opfer am Montag mit einer Stichwaffe so schwer verletzt haben, dass der Mann später im Krankenhaus starb. Die Polizei hatte unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Verdächtigen gesucht, der nach der Tat geflüchtet war. Der Mann habe sich aber letztlich selbst bei der Polizei gemeldet und seinen Standort mitgeteilt. Die Beamten hätten ihn widerstandslos festgenommen. Er sitzt inzwischen in U-Haft.

Der 24-Jährige werde des Totschlags verdächtigt. Die Hintergründe der Gewalttat blieben zunächst weiter unklar. Die Ermittlungen dazu dauerten nach Angaben der Beamten an.

(dpa)